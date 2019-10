Perl est-il un langage de programmation mourant ? Le langage pourrait s'éteindre d'ici 2023 selon une étude 7PARTAGES 5 0 La technologie évolue très rapidement et avec elle, la demande en fonctionnalités et paradigmes pour les langages de programmation change constamment. Ainsi, à mesure qu’elle évolue, elle voit apparaître d’autres langages de programmation et d’autres qui disparaissent. Fin juillet, un sondage sur



Il existe de nombreux critères qui témoignent de la pérennité des langages de programmation. Toutefois, trois principaux critères suffisent pour assurer la survie d’un langage de programmation : sa communauté et sa popularité, la richesse de son environnement (frameworks et librairies) et finalement sa facilité d’apprentissage (qu’il soit de bas niveau ou de haut niveau). De nombreux langages sont en déclin. L’on estime que le Cobol et le Fortran sont en déclin depuis longtemps. D'autres langages tels que Perl, C, Objective-C ont été cités plus récemment.



Qu’est-ce que Perl ? Perl est un langage de programmation créé par le programmeur Larry Wall en 1987 pour traiter facilement les informations de type textuel. Perl est un langage interprété, s'inspirant des structures de contrôle et d'impression du langage de programmation C, mais aussi de langages de scripts comme Shell. Il est multiplateforme et utilisé pour l'écriture de scripts CGI et le traitement de fichiers de log. Il permet aussi d'ajouter des « in-process » dans un serveur Web Apache, grâce à l'extension mod_perl, à l'instar de PHP ou des servlets Java.



Avec les progrès réalisés, de nouveaux langages font leur apparition sur les marchés et les anciens s'éteignent. En effet, aucun des langages précités n'est mort, mais ils sont considérés comme “mourants” (comme en déclin) depuis un certain temps. En juillet dernier, c’est Dice, un cabinet basé à New York qui présente les tendances en matière d’emploi dans les nouvelles technologies, qui a essayé d’établir une liste des cinq langages qui ne serviront probablement plus dans un proche avenir. Dice a établi sa liste en se basant sur les indices TIOBE et RedMonk et d’autres sources.



Dans sa liste, il y a Perl, Haskell, Ruby, Objective-C et finalement R. « Si votre carrière est basée sur l’un des langages ci-dessus, nous vous suggérons de diversifier vos compétences à un moment donné », avait recommandé le cabinet. Cette fois, c’est un autre site Web, The HFT Guy, basé à Londres qui en parle. Il parle spécifiquement du langage Perl qu’il voit disparaître à l’horizon 2023. The HFT Guy base ses affirmations sur des informations qu’il a extraites de Google Trends, montrant la popularité des langages les uns par rapport aux autres.





D’après The HFT Guy, Perl était plutôt populaire il y a 2 décennies de cela, au même niveau que le C++. Il a avancé que le langage Perl était assez populaire pour être considéré comme l'un des principaux langages de programmation de l'époque. Néanmoins, Perl est en déclin depuis un certain temps. Selon The HFT Guy, Perl n’a plus aujourd’hui de part de marché. De plus, les anciens projets comportant toujours du code Perl chercheraient le moyen de pratiquer une ingénierie inverse pour mettre hors service les quelques scripts Perl qu’ils contiennent.



« Je pense qu'il est juste de dire que Perl peut être considéré comme un langage de programmation mort. Ce n'est certainement pas quelque chose à utiliser pour de nouveaux projets », a affirmé The HFT Guy. Ensuite, sur un autre graphique, où il compare les courbes de régression des langages Cobol, Delphi et Perl, il a expliqué que le langage de programmation Perl pourrait bien disparaître d'ici 2023, quelques mois après Delphi. Par contre, il a expliqué que le Cobol, qui selon lui est un langage stable et fiable, survivrait encore quelques années, jusqu'en 2030.



The HFT Guy a expliqué que, bien que les langues ne s'éteignent pas, il arrive quand même un moment où il ne reste plus grand-chose d’un langage. Autrement dit, il arrive un moment où les développeurs du langage commencent à manquer, il y a moins de développeurs, jusqu'à un stade où il ne reste vraiment plus grand-chose. En général, il ne reste plus que ceux qui développent ou vendent le langage/les outils. D’après The HFT Guy, ce sont eux qui sont parmi les derniers à en avoir connaissance, ainsi que quelques curieux googlers.





« Tous les logiciels non maintenus se décomposent, à cause de l'évolution du matériel et des logiciels, jusqu'à ce qu'ils cessent soudainement de fonctionner et qu'ils soient irréparables. Par exemple, l'exécutable [de Perl] ne fonctionne pas sous les dernières versions de Windows ou Ubuntu pour quelque raison que ce soit. Le compilateur ne fonctionne plus non plus », a écrit The HFT Guy. D’après ce dernier, le cycle de vie d'un logiciel est associé au cycle de vie de la plateforme sur laquelle il a été développé et fonctionne. Il existe donc un risque élevé associé à des plateformes peu utilisées.



Par ailleurs, The HFT Guy a aussi précisé que Perl et Python ont toujours été préinstallés sur Linux et d’autres systèmes d’exploitation. Toutefois, les temps ont changé et ils sont tous les deux activement en train d'être retirés des principaux systèmes d'exploitation. Ce qui ne joue pas en faveur de la pérennité de Perl. Apple



Selon d’autres sources, Perl était autrefois un langage de programmation Web de premier plan, pragmatique et utile. Mais en même temps, il a également acquis une mauvaise réputation d'être un langage en écriture seule (write-only). D’après eux, les développeurs pensaient que le langage était efficace et portable, mais il était accompagné de complications. Peu de développeurs l'ont qualifié de langage « fragmenté », car il semblait que les créateurs avaient accumulé les fonctionnalités les unes après les autres sans penser à la manière dont elles seraient synchronisées.



Ainsi, les membres de la communauté Perl auraient reconnu que quelque chose n'allait pas et ont improvisé en créant Perl 6. Mais certains estiment que là encore, c'est aussi une longue et triste histoire qui ne prend jamais vie. Pour conclure, ils ont déclaré que le langage Perl a eu son heure de gloire, et c'est aussi le bon moment pour l'abandonner et embrasser les nouveaux langages populaires. Des développeurs utilisent encore ces langages pour programmer. Devront-ils passer aux nouveaux langages comme le recommandent certains ?



Cela dit, si de nombreuses personnes prévoient la mort du langage Perl, ce dernier continue toujours à recevoir des mises à jour. Deux de ses dernières versions sont les versions 5.30.0 et 5.31.3 qui remontent respectivement à mai et août 2019. Perl est-il vraiment en train de mourir ? En juillet dernier, même si Dice l’avait classé parmi les langages qui sont en voie de disparition, le cabinet a noté qu’il faudra encore beaucoup de temps pour que Perl s’écroule complètement, compte tenu du nombre important de sites Web hérités qui contiennent encore son code.



Par contre, Dice a rapporté que la communauté du langage ne grandit plus et son utilisation diminue de plus en plus. De plus, étant donné sa chute dans les indices RedMonk et TIOBE, il s'agit d'un langage en déclin. D’après The HFT Guy la prochaine étape logique est que Perl s'en aille. « La seule question est quand ? », a déclaré The HFT Guy. Toutefois, certains réfutent cette affirmation. Selon eux, Perl ne mourra pas comme beaucoup le pensent, il sera là longtemps après la disparition du Cobol et d’autres langages comme Haskell.



« Bien que la tendance ne montre pas une perspective positive que Perl soit en croissance, “mourir” n'est peut-être pas le terme qui décrit le mieux son statut. Rappelez-vous que Ruby a également été spéculé pour atteindre sa fin il y a quelques années, ce qui, de toute évidence, n'est pas vrai », ont-ils donné comme justificatif.



Que pensez-vous des conclusions de The HTF Guy ? Êtes-vous d'avis ou pas ? Pourquoi ?

Selon vous, Perl va-t-il vraiment disparaître dans les années à venir ?



