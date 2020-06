Perl 7 est annoncé comme Perl 5.32, mais avec des valeurs par défaut différentes, plus sûres et plus modernes, Selon l'équipe de Perl 0PARTAGES 4 0 Sawyer X, chef de projet de Perl, a annoncé lors de la conférence Perl dans le cloud que Perl fera le saut vers une nouvelle version majeure, Perl 7. Cela permettra à la prochaine version d'accepter des paramètres par défaut plus modernes et plus sûrs, dit-il. Jusqu'à présent, Perl 5 était compatible depuis sa première version en 1994. Perl 7, qui devrait sortir dans l'année prochaine, définit les paramètres par défaut et active les fonctionnalités que la plupart des gens utilisent aujourd'hui.



Lorsque Perl 7 sera disponible, Perl 5 fera l'objet d'une maintenance à long terme pour une fenêtre étendue bien au-delà de sa politique de prise en charge normale qui est de deux versions en deux ans. Les versions de Perl 5 prises en charge continueront à bénéficier d'importantes corrections de sécurité et de bogues. Perl 7 équivaut essentiellement donc à Perl 5 avec des paramètres par défaut plus modernes et renonce à une partie de la prise en charge de la compatibilité ascendante étendue trouvée avec Perl 5.





Perl 7.0 sera v5.32, mais avec des valeurs par défaut différentes, plus sûres et plus modernes, selon l'équipe de Perl. Si Perl 7 est en fait Perl 5, que devient donc Perl 5 ? À cette question, l'équipe de Perl répond en disant que Perl 5 sera toujours disponible et passera en mode de maintenance à long terme, beaucoup plus long que les deux ans de support continu pour les deux dernières versions utilisateur. Cela pourrait prendre jusqu'à une décennie (ou la moitié du temps d'existence de Perl 5).



Dans Perl 7, il n'y a pas de grande réécriture ou de nouvelles fonctionnalités, bien que certaines fonctionnalités actuellement expérimentales puissent se stabiliser. Pourquoi passer de Perl 5 à Perl 7 directement sans parler de Perl 6 ? L'équipe Perl explique que Perl 6 était déjà pris par ce qui est maintenant connu sous le nom de "Raku". Donc, 7 était le prochain numéro disponible. Ce qui change dans Perl 7 par rapport à la version 5 est que certaines choses seront désactivées par défaut. Les fonctionnalités qui changeront probablement sont :



la notation d'objet indirect ;

les descripteurs de fichiers sans mots (sauf peut-être les descripteurs de fichiers standard) ;

les faux tableaux multidimensionnels et hachages (ancienne astuce Perl 4) ;

les définitions de prototypes de style Perl 4 (utiliser à la place :prototype()).

Il y aura-t-il de nouvelles fonctionnalités ? Pas vraiment, répond l'équipe de développement. Perl 7 est principalement Perl 5.32, mais avec toutes les fonctionnalités activées par défaut. Vous n'avez rien à faire pour obtenir la plupart des nouvelles fonctionnalités, telles que le déréférencement de suffixe , le nouvel opérateur "isa" ou plusieurs autres fonctionnalités.



