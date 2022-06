Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

use v5. 36 ; sub add ( $x , $y ) { return $x + $y ; }

isa

indirect

multidimensional

indirect

$x = new Class ; ) ;

use strict

use v5.36

use warnings

switch

Les ensembles regex ne sont plus considérés comme expérimentaux

Le lookbehind à longueur variable n'est plus considéré comme expérimental

Les valeurs booléennes

Itération sur plusieurs valeurs à la fois (expérimental)

Code : Sélectionner tout 1

2

for my ( $key , $value ) ( %hash ) { ... } for my ( $left , $right , $gripping ) ( @moties ) { ... }

for my

experimental::for_list

Amélioration des performances

Tables de symboles ;

Objets (par défaut) ;

Tableaux associatifs.

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

$str = "A" x 64 ; for ( 0. .1_000_000 ) { @svs = split // , $str }

Délimiteurs non-ASCII pour les opérateurs de type quote (expérimental)

( ) { } [ ]

< >

qr " "

@_ est maintenant expérimental dans les subs de signatured

experimental::signatures

experimental::args_array_with_signatures

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

use v5. 36 ; sub f ( $x , $y = 123 ) { say "The first argument is $_[0] " ; }

Perl est un langage de programmation créé par Larry Wall en 1987. Sa syntaxe s’inspire du langage C avec la possibilité d’ajouter des expressions régulières directement dans le langage. Dès le départ, il est utilisé majoritairement comme un langage de scripts d’administration système sous UNIX. Mais avec le temps, de nombreuses fonctionnalités lui sont ajoutées ce qui lui confère les atouts d’un langage généraliste. Que ce soit pour écrire des scripts shell, des applications web, des clients lourds ou encore faire communiquer des modules de gros systèmes, il est possible d’utiliser le langage Perl.Le paquet 5.36 active la fonctionnalité de signatures. Introduite dans la version 5.20.0 de Perl, et modifiée déjà plusieurs fois, la fonctionnalité de signatures de sous-routines n'est plus considérée comme expérimentale. Elle est maintenant considérée comme une fonctionnalité stable du langage et n'affiche plus d'avertissement.Malgré cela, certains éléments des sous-programmes de signatured restent expérimentaux ; voir ci-dessous:Le paquetage 5.36 active la fonctionnalité. Introduit dans la version 5.32.0 de Perl, cet opérateur est resté inchangé depuis. L'opérateur est désormais considéré comme une fonctionnalité stable du langage.Le paquetage 5.36 désactive également les fonctionnalitéset. Celles-ci interdisent respectivement : l'utilisation d'appels de méthodes(commel'utilisation d'une expression de liste comme clé de hachage pour simuler des tableaux multidimensionnels épars. Les détails de ces changements peuvent être trouvés dans la fonctionnalité, mais la version courte est : c'est un peu comme avoir plus deactivée, désactivant les fonctionnalités qui causent plus de problèmes qu'elles n'en valent la peine. De plus,activera également les avertissements comme. Enfin, avec cette version, la fonctionnalité experimental, présente dans tous les paquets de fonctionnalités depuis leur introduction dans la v5.10, a été retirée du paquet v5.36.Avant cette version, la fonctionnalité des ensembles regex (officiellement nommée) était considérée comme expérimentale. Introduite dans la version 5.18.0 de Perl, et modifiée déjà plusieurs fois, elle est maintenant considérée comme une fonctionnalité stable du langage et son utilisation n'entraîne plus d'avertissement.Avant cette version, toute forme de lookbehind à longueur variable était considérée comme expérimentale. Avec cette version, le statut expérimental a été réduit pour ne couvrir que le lookbehind qui contient des parenthèses de capture. Ceci est dû au fait qu'il n'est pas clair sidevrait correspondre et laisser $1 égal à "a" ou "aa". Actuellement, il correspond à l'alternative la plus longue possible, "aa". « Bien que nous soyons convaincus que la construction globale ne correspondra désormais que lorsqu'elle le doit, nous ne sommes pas sûrs de conserver le comportement actuel de "correspondance la plus longue’’ », déclarent les responsables de Perl.Les valeurs booléennes "true" et "false", auxquelles on accède souvent par des constructions telles que !!0 et !!1, et qui sont également retournées par de nombreuses fonctions et opérateurs de base, se souviennent désormais de leur nature booléenne, même lorsqu'elles sont assignées à des variables. La nouvelle fonction is_bool() de builtin peut vérifier si une valeur a une nature booléenne. Ceci sera probablement utile lors de l'interopérabilité avec d'autres langages ou lors de la sérialisation des types de données, entre autres.Il est maintenant possible d’itérer sur plusieurs valeurs à la fois en spécifiant une liste de lexiques entre parenthèses. Par exemple,Avant la version 5.36 de perl, tenter de spécifier une liste aprèsétait une erreur de syntaxe. Cette fonctionnalité est actuellement expérimentale et provoquera un avertissement de la catégorieLa prise en charge par le compilateur du stockage local des threads C11 est maintenant verifié et, lorsqu'il est disponible, il est utilisé comme « contexte implicite » pour les extensions XS faisant des appels d'API pour une construction Perl avec des threads. Cela nécessite moins d'appels de fonctions au niveau du C que le stockage spécifique aux threads POSIX. L'approche pthreads sera toujours tilisée si l'approche C11 n'est pas disponible. Perl peut maintenant être configuré pour ne plus allouer de clés pour les grands hachages à partir de la table de chaînes partagée. Le même type de données interne (PVHV) est utilisé pour tous les éléments suivants :La table de chaînes partagée a été ajoutée à l'origine pour améliorer les performances des hachages bénis utilisés comme objets, car chaque instance d'objet a les mêmes clés, et il est donc optimal de partager la mémoire entre elles. Cela a également du sens pour les tables de symboles, où les classes dérivées auront les mêmes clés (généralement des noms de méthodes), et les arbres OP construits pour les appels de méthodes peuvent également partager la mémoire. La table de chaînes partagée se comporte à peu près comme un cache pour les clés de hachage.Mais pour les hachages réellement utilisés comme des tableaux associatifs, mappant des clés à des valeurs, les clés ne sont généralement pas réutilisées dans d'autres hachages. Par exemple, les hachages "vus" ont pour clé des identifiants (ou des adresses) d'objets et, logiquement, ces clés ne seront pas répétées dans d'autres hachages.Le stockage de ces clés « utilisées une seule fois » dans la table de chaînes partagée augmente l'utilisation du CPU et de la RAM sans aucun gain. Pour ces clés, la table de chaînes partagée se comporte comme un cache avec un taux de réussite de 0 %. Le stockage de toutes les clés dans cette table augmente la taille totale de la table de chaînes partagée, ainsi que le nombre de fois où elle est redimensionnée au fur et à mesure de sa croissance.Pire dans tout environnement qui a une mémoire « copy on write » pour les processus enfants (comme un serveur pré-forking), les pages de mémoire utilisées pour la table de chaîne partagée doivent rapidement être copiées lorsque le processus enfant manipule les hachages. Par conséquent, si la majeure partie de la table de chaînes partagée est telle que les clés ne sont utilisées qu'à un seul endroit, il n'y a pas d'avantage à la réutilisation dans l'interpréteur perl, mais un coût élevé dû à la multiplication des pages à copier par le système d'exploitation. L'interpréteur perl peut maintenant être configuré pour désactiver les clés de hachage partagées pour les hachages "importants" (qui ne sont ni des objets ni des tables de symboles).Dans certains scénarios, la création de nouveaux scalaires est maintenant sensiblement plus rapide. Par exemple, le code suivant s'exécute maintenant environ 30 % plus rapidement :Perl n'autorise traditionnellement que quatre paires de délimiteurs de chaînes de caractères et de motifs :et, tous dans la gamme ASCII. Unicode offre des centaines de possibilités supplémentaires, et l'utilisation de cette fonctionnalité en permet beaucoup. Lorsqu'elle est activée, il est possible de direpar exemple, ou utiliser utf8 ; q𝄃string𝄂.Même si les signatures de sous-routines sont maintenant stables, l'utilisation du tableau d'arguments hérités (@_) avec une sous-routine qui a une signature reste expérimentale, avec sa propre catégorie d'avertissement. Faire taire la catégorie d'avertissementn'est pas suffisant pour l'écarter. Le nouvel avertissement est émis avec le nom de catégorieToute sous-routine qui possède une signature et qui tente d'utiliser le tableau d'arguments par défaut ou un élément de celui-ci (@_ ou $_[INDEX]), de manière explicite ou implicite (comme shift ou pop sans argument) provoquera un avertissement à la compilation :Le comportement du code qui tente de faire cela n'est plus spécifié, et peut être sujet à changement dans une version future.Source : Perl Quelle est votre expérience du langage Perl ?Que pensez-vous des améliorations apportées par la version 5.36 de Perl ?