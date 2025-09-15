Perl revient dans le top 10 de TIOBE : un retour inattendu qui interroge autant sur la méthodologie des classements de langages que sur la capacité de l'industrie à se libérer de ses héritages logiciels

Envoyé par Paul Jansen Envoyé par

On m'a souvent demandé pourquoi Perl gagnait autant en popularité ces derniers temps. Il y a exactement un an, Perl occupait la 27e place, et aujourd'hui, il se retrouve soudainement à la 10e place. Bien que Perl ait occupé la 3e place à son apogée (mars 2005), son regain de popularité actuel reste remarquable et mérite d'être discuté. La raison technique pour laquelle Perl est si bien classé est le nombre considérable de livres qui lui sont consacrés sur Amazon. Il compte quatre fois plus de livres que PHP, par exemple, et sept fois plus que Rust. Je ne connais pas la « véritable » raison sous-jacente de la popularité croissante de Perl.



La seule possibilité qui me vient à l'esprit est que Perl 5 est désormais progressivement considéré comme le véritable Perl. Je m'explique. Larry Wall a annoncé un tout nouveau Perl, Perl 6, vers 2000. La mise en uvre de ce Perl 6 a pris des décennies (effet du deuxième système), ce qui a même conduit à un changement de nom du langage, désormais appelé Raku. Au cours de ces décennies, le développement de Perl 5 a plus ou moins stagné, laissant la communauté Perl dans l'incertitude. Dans le même temps, une alternative intéressante, Python, a mûri, et de nombreux programmeurs Perl sont passés à Python. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, Perl 6/Raku occupe la 129e place de l'indice TIOBE, ne jouant donc aucun rôle dans le monde de la programmation. Perl 5, en revanche, fait l'objet de mises à jour plus fréquentes ces derniers temps, ce qui lui vaut une attention renouvelée.



Que pensez-vous du retour surprenant de Perl ? Connaissez-vous une raison possible à cela ? Faites-le-moi savoir !