Perl revient dans le top 10 de TIOBE : un retour inattendu qui interroge autant sur la méthodologie des classements de langages que sur la capacité de l'industrie à se libérer de ses héritages logiciels

un retour inattendu qui interroge autant sur la méthodologie des classements de langages que sur la capacité de lindustrie à se libérer de ses héritages logiciels
Le classement TIOBE de septembre 2025 fait ressurgir un fantôme du passé : Perl, longtemps considéré comme relégué aux archives du code, occupe désormais la dixième place mondiale. Un retour inattendu qui interroge autant sur la méthodologie des classements de langages que sur la capacité de lindustrie à se libérer de ses héritages logiciels. Derrière la statistique se cache une réalité plus profonde : et si la survie des « vieux » langages disait quelque chose de notre dépendance aux infrastructures invisibles du numérique ?
Le classement TIOBE de septembre 2025 a réservé une surprise à la communauté des développeurs : Perl, langage que beaucoup considéraient comme dépassé, occupe désormais la dixième place mondiale. Une performance inattendue qui soulève des questions sur la pertinence des classements, sur la vitalité réelle de Perl et sur le rôle quil peut encore jouer dans lindustrie logicielle contemporaine.
Un retour inattendu dans le top 10
Pendant des années, Perl semblait condamné à la marginalité, éclipsé par lascension fulgurante de Python et par la domination des langages modernes comme JavaScript, Go ou Rust. Sa syntaxe jugée cryptique, son manque de frameworks récents et labsence dune dynamique communautaire forte le reléguaient dans la catégorie des langages « historiques », utilisés surtout pour maintenir du code ancien.
Pourtant, selon lindex TIOBE, Perl enregistre depuis plusieurs mois une remontée régulière qui le propulse dans le top 10, devant des langages considérés comme plus en phase avec les besoins actuels. Ce retour nest pas seulement statistique : il illustre la résilience dun langage qui continue de compter des utilisateurs actifs, notamment dans les secteurs où la migration technologique est coûteuse ou risquée.
À ce sujet, Paul Jansen, PDG de TIOBE, a fait le commentaire suivant :
Envoyé par Paul Jansen
Pour analyser ce phénomène, il faut rappeler ce que mesure vraiment le TIOBE Index. Publié mensuellement, ce classement repose sur des critères de visibilité : nombre de recherches effectuées sur Google, Bing, Wikipedia, YouTube, Amazon ou Baidu, disponibilité de cours et de ressources, volume de questions posées sur les forums techniques.
Autrement dit, TIOBE ne mesure pas le nombre réel de lignes de code écrites en Perl aujourdhui ni le nombre de développeurs actifs. Il évalue plutôt la présence médiatique et documentaire dun langage. Cela signifie quun langage peut grimper dans le classement grâce à des débats, à un regain dintérêt académique, ou simplement parce quil reste massivement documenté et recherché par ceux qui doivent maintenir des systèmes existants.
Pourquoi Perl persiste-t-il ?
Trois grands facteurs expliquent pourquoi Perl refuse de disparaître :
Le poids des infrastructures héritées. De nombreuses entreprises, notamment dans les télécoms, la finance et la recherche scientifique, continuent de faire tourner des systèmes écrits en Perl. Les réécrire représenterait des coûts colossaux et des risques techniques importants.
Sa puissance en administration système. Avant lavènement massif de Python, Perl était le langage de référence pour automatiser des tâches complexes sur les serveurs Unix et Linux. Cette expertise accumulée reste précieuse, notamment dans certains environnements critiques.
Un rôle dans la bio-informatique. Dans ce domaine où de nombreux outils scientifiques historiques sont écrits en Perl, le langage continue dêtre enseigné et utilisé par nécessité plus que par choix.
Un langage qui survit plus quil ne renaît
Faut-il interpréter ce retour comme un renouveau de Perl ? Probablement pas. Si la communauté reste active, le langage peine à attirer de nouveaux développeurs, et les entreprises qui lancent de nouveaux projets préfèrent miser sur des langages modernes. Python, grâce à ses bibliothèques de data science et dintelligence artificielle, ou Rust, avec ses performances et sa sécurité mémoire, incarnent davantage lavenir du développement logiciel.
Perl bénéficie donc dun effet dinertie plus que dune véritable renaissance. Sa présence dans le top 10 traduit surtout limportance des systèmes existants et la nécessité de disposer encore dexperts capables dintervenir sur du code ancien.
Le débat sur la valeur des classements
Ce regain de visibilité relance aussi le débat sur la pertinence du TIOBE Index. Est-il raisonnable dévaluer la popularité dun langage sur la base des moteurs de recherche plutôt que sur des statistiques dusage réel ?
Dautres classements, comme ceux de RedMonk ou de GitHub, privilégient des indicateurs liés à la production de code (commits, projets actifs, dépôts publics). Dans ces classements alternatifs, Perl apparaît beaucoup plus bas, confirmant que sa place dans le TIOBE est davantage le reflet dune mémoire numérique persistante que dun usage massif dans lindustrie.
Les conséquences pour les développeurs
Pour les jeunes programmeurs, la question est stratégique : faut-il apprendre Perl en 2025 ? La réponse dépend des ambitions professionnelles. Ceux qui veulent travailler dans la data science, le cloud ou lIA nont aucun intérêt à investir du temps dans Perl. Mais pour les profils orientés administration système, sécurité ou maintenance de systèmes hérités, une connaissance du langage peut représenter un atout différenciant.
Pour les entreprises, lenjeu est clair : maintenir un vivier dexperts capables de comprendre, déboguer et faire évoluer les applications Perl. Dans certains cas, cette compétence rare se traduit même par des opportunités de carrière bien rémunérées, tant les profils qualifiés se font rares.
Perl, entre héritage et invisibilité
Le retour de Perl dans le top 10 du TIOBE Index est donc à relativiser. Il ne sagit pas dune renaissance, mais plutôt dun rappel que linformatique repose toujours sur des couches anciennes quon ne peut pas effacer dun coup. Derrière linnovation et les technologies à la mode, des millions de lignes de code « invisibles » continuent dalimenter des systèmes critiques.
En ce sens, Perl incarne la longévité et la robustesse, mais aussi le paradoxe de linformatique moderne : un secteur obsédé par la nouveauté qui reste pourtant dépendant de technologies nées il y a plusieurs décennies.
Ces tendances ne sont pas représentatives du paysage français
L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes.
Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.
Emploi informatique 2023 : les langages les plus demandés et les mieux payés
Portail Emploi de Developpez.com
Source : TIOBE
Et vous ?
Le TIOBE Index est-il encore un outil pertinent pour mesurer la popularité réelle dun langage de programmation ?
Faut-il continuer à enseigner Perl dans certaines filières techniques ou se concentrer sur des langages plus actuels ?
Les entreprises doivent-elles planifier activement la migration de leurs systèmes Perl, ou accepter que ces codes resteront en production pour encore 10 ou 20 ans ?
Ce retour de Perl dans le classement est-il un simple « bruit statistique » ou un signe que les vieux langages ne meurent jamais vraiment ?
Vous avez lu gratuitement 585 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.