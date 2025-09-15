IdentifiantMot de passe
Perl revient dans le top 10 de TIOBE : un retour inattendu qui interroge autant sur la méthodologie des classements de langages que sur la capacité de l'industrie à se libérer de ses héritages logiciels

Le , par Stéphane le calme
1 commentaire

6PARTAGES

7  0 
Perl signe son retour dans le top 10 des langages les plus populaires sur TIOBE :
un retour inattendu qui interroge autant sur la méthodologie des classements de langages que sur la capacité de lindustrie à se libérer de ses héritages logiciels

Le classement TIOBE de septembre 2025 fait ressurgir un fantôme du passé : Perl, longtemps considéré comme relégué aux archives du code, occupe désormais la dixième place mondiale. Un retour inattendu qui interroge autant sur la méthodologie des classements de langages que sur la capacité de lindustrie à se libérer de ses héritages logiciels. Derrière la statistique se cache une réalité plus profonde : et si la survie des « vieux » langages disait quelque chose de notre dépendance aux infrastructures invisibles du numérique ?

Le classement TIOBE de septembre 2025 a réservé une surprise à la communauté des développeurs : Perl, langage que beaucoup considéraient comme dépassé, occupe désormais la dixième place mondiale. Une performance inattendue qui soulève des questions sur la pertinence des classements, sur la vitalité réelle de Perl et sur le rôle quil peut encore jouer dans lindustrie logicielle contemporaine.

Un retour inattendu dans le top 10

Pendant des années, Perl semblait condamné à la marginalité, éclipsé par lascension fulgurante de Python et par la domination des langages modernes comme JavaScript, Go ou Rust. Sa syntaxe jugée cryptique, son manque de frameworks récents et labsence dune dynamique communautaire forte le reléguaient dans la catégorie des langages « historiques », utilisés surtout pour maintenir du code ancien.

Pourtant, selon lindex TIOBE, Perl enregistre depuis plusieurs mois une remontée régulière qui le propulse dans le top 10, devant des langages considérés comme plus en phase avec les besoins actuels. Ce retour nest pas seulement statistique : il illustre la résilience dun langage qui continue de compter des utilisateurs actifs, notamment dans les secteurs où la migration technologique est coûteuse ou risquée.

À ce sujet, Paul Jansen, PDG de TIOBE, a fait le commentaire suivant :

Citation Envoyé par Paul Jansen
On m'a souvent demandé pourquoi Perl gagnait autant en popularité ces derniers temps. Il y a exactement un an, Perl occupait la 27e place, et aujourd'hui, il se retrouve soudainement à la 10e place. Bien que Perl ait occupé la 3e place à son apogée (mars 2005), son regain de popularité actuel reste remarquable et mérite d'être discuté. La raison technique pour laquelle Perl est si bien classé est le nombre considérable de livres qui lui sont consacrés sur Amazon. Il compte quatre fois plus de livres que PHP, par exemple, et sept fois plus que Rust. Je ne connais pas la « véritable » raison sous-jacente de la popularité croissante de Perl.

La seule possibilité qui me vient à l'esprit est que Perl 5 est désormais progressivement considéré comme le véritable Perl. Je m'explique. Larry Wall a annoncé un tout nouveau Perl, Perl 6, vers 2000. La mise en uvre de ce Perl 6 a pris des décennies (effet du deuxième système), ce qui a même conduit à un changement de nom du langage, désormais appelé Raku. Au cours de ces décennies, le développement de Perl 5 a plus ou moins stagné, laissant la communauté Perl dans l'incertitude. Dans le même temps, une alternative intéressante, Python, a mûri, et de nombreux programmeurs Perl sont passés à Python. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, Perl 6/Raku occupe la 129e place de l'indice TIOBE, ne jouant donc aucun rôle dans le monde de la programmation. Perl 5, en revanche, fait l'objet de mises à jour plus fréquentes ces derniers temps, ce qui lui vaut une attention renouvelée.

Que pensez-vous du retour surprenant de Perl ? Connaissez-vous une raison possible à cela ? Faites-le-moi savoir !
Comprendre le TIOBE Index

Pour analyser ce phénomène, il faut rappeler ce que mesure vraiment le TIOBE Index. Publié mensuellement, ce classement repose sur des critères de visibilité : nombre de recherches effectuées sur Google, Bing, Wikipedia, YouTube, Amazon ou Baidu, disponibilité de cours et de ressources, volume de questions posées sur les forums techniques.

Autrement dit, TIOBE ne mesure pas le nombre réel de lignes de code écrites en Perl aujourdhui ni le nombre de développeurs actifs. Il évalue plutôt la présence médiatique et documentaire dun langage. Cela signifie quun langage peut grimper dans le classement grâce à des débats, à un regain dintérêt académique, ou simplement parce quil reste massivement documenté et recherché par ceux qui doivent maintenir des systèmes existants.


Pourquoi Perl persiste-t-il ?

Trois grands facteurs expliquent pourquoi Perl refuse de disparaître :

Le poids des infrastructures héritées. De nombreuses entreprises, notamment dans les télécoms, la finance et la recherche scientifique, continuent de faire tourner des systèmes écrits en Perl. Les réécrire représenterait des coûts colossaux et des risques techniques importants.

Sa puissance en administration système. Avant lavènement massif de Python, Perl était le langage de référence pour automatiser des tâches complexes sur les serveurs Unix et Linux. Cette expertise accumulée reste précieuse, notamment dans certains environnements critiques.

Un rôle dans la bio-informatique. Dans ce domaine où de nombreux outils scientifiques historiques sont écrits en Perl, le langage continue dêtre enseigné et utilisé par nécessité plus que par choix.

Un langage qui survit plus quil ne renaît

Faut-il interpréter ce retour comme un renouveau de Perl ? Probablement pas. Si la communauté reste active, le langage peine à attirer de nouveaux développeurs, et les entreprises qui lancent de nouveaux projets préfèrent miser sur des langages modernes. Python, grâce à ses bibliothèques de data science et dintelligence artificielle, ou Rust, avec ses performances et sa sécurité mémoire, incarnent davantage lavenir du développement logiciel.

Perl bénéficie donc dun effet dinertie plus que dune véritable renaissance. Sa présence dans le top 10 traduit surtout limportance des systèmes existants et la nécessité de disposer encore dexperts capables dintervenir sur du code ancien.

Le débat sur la valeur des classements

Ce regain de visibilité relance aussi le débat sur la pertinence du TIOBE Index. Est-il raisonnable dévaluer la popularité dun langage sur la base des moteurs de recherche plutôt que sur des statistiques dusage réel ?

Dautres classements, comme ceux de RedMonk ou de GitHub, privilégient des indicateurs liés à la production de code (commits, projets actifs, dépôts publics). Dans ces classements alternatifs, Perl apparaît beaucoup plus bas, confirmant que sa place dans le TIOBE est davantage le reflet dune mémoire numérique persistante que dun usage massif dans lindustrie.

Les conséquences pour les développeurs

Pour les jeunes programmeurs, la question est stratégique : faut-il apprendre Perl en 2025 ? La réponse dépend des ambitions professionnelles. Ceux qui veulent travailler dans la data science, le cloud ou lIA nont aucun intérêt à investir du temps dans Perl. Mais pour les profils orientés administration système, sécurité ou maintenance de systèmes hérités, une connaissance du langage peut représenter un atout différenciant.

Pour les entreprises, lenjeu est clair : maintenir un vivier dexperts capables de comprendre, déboguer et faire évoluer les applications Perl. Dans certains cas, cette compétence rare se traduit même par des opportunités de carrière bien rémunérées, tant les profils qualifiés se font rares.

Perl, entre héritage et invisibilité

Le retour de Perl dans le top 10 du TIOBE Index est donc à relativiser. Il ne sagit pas dune renaissance, mais plutôt dun rappel que linformatique repose toujours sur des couches anciennes quon ne peut pas effacer dun coup. Derrière linnovation et les technologies à la mode, des millions de lignes de code « invisibles » continuent dalimenter des systèmes critiques.

En ce sens, Perl incarne la longévité et la robustesse, mais aussi le paradoxe de linformatique moderne : un secteur obsédé par la nouveauté qui reste pourtant dépendant de technologies nées il y a plusieurs décennies.

Ces tendances ne sont pas représentatives du paysage français

L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes.

Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.


Source : TIOBE

Et vous ?

Le TIOBE Index est-il encore un outil pertinent pour mesurer la popularité réelle dun langage de programmation ?

Faut-il continuer à enseigner Perl dans certaines filières techniques ou se concentrer sur des langages plus actuels ?

Les entreprises doivent-elles planifier activement la migration de leurs systèmes Perl, ou accepter que ces codes resteront en production pour encore 10 ou 20 ans ?

Ce retour de Perl dans le classement est-il un simple « bruit statistique » ou un signe que les vieux langages ne meurent jamais vraiment ?
1 commentaire
GLDavid
Le 15/09/2025 à 8:50
Bonjour

En tant qu'ancien modo Perl sur ce forum, je suis ravi de voir que l'un de mes langages de prédilection revient.
Je suis d'accord sur le diagnostic de ce 'retour'. Mais, parle-t-on de Perl 5 ?
Je pense que c'est la version de Perl qui fait encore et toujours foi.

@++
2  0 

 