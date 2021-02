Code : Sélectionner tout 1

# perl -MCPAN -eshell cpan shell -- CPAN exploration and modules installation ( v2. 20 ) Enter 'h' for help. cpan [ 1 ] > o conf urllist <a href="http://www.cpan.org/" target="_blank"> http: // www.cpan.org /</ a> Veuillez utiliser 'o conf commit' pour rendre la configuration permanente ! cpan [ 2 ] > o conf commit commit: wrote '/root/.cpan/CPAN/MyConfig.pm'

À mesure que la technologie évolue, les cybercriminels travaillent pour perfectionner les attaques cybernétiques. Afin d’atteindre leurs objectifs, ils développent des attaques de différents types parmi lesquelles, le DDOS (Distributed Denial of Service) ou encore le "DNS spoofing". Le "DNS spoofing" est une technique d'attaque de l’homme du milieu qui est utilisée pour fournir de fausses informations DNS à un hôte de sorte que lorsqu'il tente de parcourir par exemple,à l'adresse IP, l'hôte est redirectionné vers un imposteurpointant sur l'adresse IP, qu'un cybercriminel aurait créé pour une campagne de logiciels malveillants.Plutôt cette année, le domaine perl.com a été victime de ce type d’attaque (DNS Spoofing). En effet, le 27 janvier, brian d foy, co-auteur de plusieurs livres sur Perl et également rédacteur en chef de perl.com, a indiqué dans un tweet que le domaine perl.com avait été piraté pas des cybercriminels. « Il semble qu'il y ait eu un problème avec l'enregistrement du domaine perl.com. Il serait maintenant enregistré par quelqu'un d'autre. Si vous savez comment régler ce type de problème, nous aimerions que vous nous aidiez », a indiqué brian dans son tweet.Rappelons que Perl est un langage de programmation dit interprété qui combine les avantages de plusieurs autres langages. Il s'inspire des structures de contrôle et d'impression du langage C, mais aussi des langages de scripts sed, awk et shell (sh). C’est un langage de haut niveau qui gère lui-même la mémoire (ramasse-miettes, pas de limite de buffers, pas d'allocation à faire, etc.). De plus, les structures de données telles : les tableaux et les listes sont intégrées à la grammaire du langage.En octobre 2019, après qu’un sondage réalisé sur developpez.com l’annonçait comme étant l’un des langages susceptibles de disparaître dans les prochaines années, une étude du site Web The HFT Guy, basé à Londres, avait également révélé que le langage créé par Larry Wall en 1987 et entretenu par la fondation Perl pourrait disparaître d’ici 2023 . Les affirmations du site Web The HFT Guy sont basées sur des informations extraites de Google, montrant la popularité des langages les uns par rapport aux autres.Le 29 janvier, d foy a une fois de plus fait un tweet dans lequel il indiquait qu'ils ont temporairement mis en place le site perl.com à l'adresse perldotcom.perl.org. En attendant que l'usurpation du domaine soit résolue, il est recommandé aux utilisateurs de ne pas utiliser perl.com comme miroir CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) et de le mettre à jour en utilisant la commande suivante :d foy a indiqué qu'il ne pense pas que le compte du propriétaire du domaine ait été piraté et qu'ils travaillent actuellement pour résoudre le problème. Il a également indiqué dans une interview que le domaine perl.com est actuellement verrouillé et que Tom, le propriétaire légitime, est actuellement dans un processus de récupération du domaine. « Les deux bureaux d'enregistrement, ainsi que quelques autres, m'ont contacté personnellement pour m'offrir leur aide et leurs conseils. Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de récupérer le domaine, mais je n'ai pas de calendrier pour cela », a déclaré M. Foy.Pour mieux se défendre, les spécialistes de la sécurité informatique se doivent de bien comprendre les différents types d’attaques d'usurpation. Rappelons qu’une attaque peut être considérée comme une attaque d'usurpation à chaque fois qu'un cybercriminel injecte du trafic qui semble provenir d'un système autre que celui des cybercriminels. La figure ci-dessous illustre l'usurpation d'adresse IP.Le cybercriminel 172.25.9.7 envoie un paquet au serveur 10.1.2.3, spécifie 192.168.6.4 comme adresse source du paquet. Le serveur 10.1.2.3 envoie son paquet de réponse à ce qu'il croit être le système d'origine, l'hôte 192.168.6.4.Les technologies de sécurité peuvent être utilisées pour la défense. Certains produits de sécurité ont des fonctionnalités qui reposent également sur le comportement de l’attaque de l’homme du milieu. Par exemple, l'équipement Cisco Web Security peut être déployé en tant que proxy HTTPS, où elle déchiffre et réchiffre les données protégées par SSL afin d'analyser les données contenues et de fournir des services de protection contre la perte et l'exfiltration de données.Source : brian d foy Quelle est votre expérience du langage Perl ?Quels commentaires faites-vous du piratage du site du langage Perl ?