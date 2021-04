Tout serait parti d’une prise de position invitant les membres éminents de la communauté Perl à reconnaître qu’il y aurait des failles dans le langage. « Hier, j'ai osé dire que les gens de Core reconnaissent qu'il y a des failles dans le langage et qu’enlever certains trucs peut rendre notre travail plus facile. Ceci est basé sur de multiples conversations que nous avons eues en personne lors des Core Summits (et d'autres conférences) sur la complexité de certains travaux en raison de défauts historiques et d'erreurs de fonctionnalités, ainsi que de cas qui nous mettent des bâtons dans les roues », a déclaré Sawyer dans son post.« Après avoir dit cela, j'ai immédiatement reçu des messages hostiles. Comment oserais-je suggérer que nous reconnaissions qu'il y a du superflu (et que nous serions heureux s'il n'y en avait pas) ? Après tout, il y a des courriels de quelques développeurs Core (qui sont sur cette liste) qui disent le contraire. Clairement, je dois être obligé de répondre en détail. De toute évidence, ma déclaration était si offensante pour certains qu'ils ont été contraints de me pousser dans un coin jusqu'à ce que je finisse par désactiver mon compte de réseau social.« Ce n'est qu'un exemple dans une chaîne d'intimidation et d'hostilité continues que j'ai reçue ces dernières années, surtout l'année dernière de la part de membres de la communauté Perl. Cela m'a causé une détresse émotionnelle importante au fil du temps et je ne peux tout simplement plus le supporter ni mentalement ni émotionnellement. Aucune de ces personnes au fil des ans ou récemment ne s'est excusée ou n'a montré de remords. Ou, n'a tenu compte d’une demande de ma part ou de celle d'autres personnes de cesser ce discours destructeur qu'ils se sentent autorisés à m’infliger » a ajouté le développeur, visiblement dans la détresse.Il n’est étonnant pour personne que le langage de programmation Perl est en perte de vitesse . Depuis quelques années, plusieurs sources s’accordent pour dire que ce langage risque de ne plus être compté parmi les langages de programmation utilisés par un grand nombre de développeurs. Et pour cause, le langage de programmation Perl ne remplit plus certaines conditions chères à de nombreux développeurs.En 2019, Developpez.com, la plateforme francophone qui reçoit par mois plusieurs millions de visiteurs, a réalisé un sondage à l’issue duquel les intervenants ont désigné Objective-C et Perl comme les deux langages de programmation les plus susceptibles de disparaître dans les prochaines années. Pour sauver le langage, le comité de pilotage de Perl rassemble actuellement des propositions pour redonner au langage l'attrait qu'il avait auprès des utilisateurs.Perl est un langage de programmation créé par Larry Wall en 1987. Sa syntaxe s’inspire du langage C avec la possibilité d’ajouter des expressions régulières directement dans le langage. Dès le départ, il est utilisé majoritairement comme un langage de scripts d’administration système sous UNIX. Mais avec le temps, de nombreuses fonctionnalités lui sont ajoutées ce qui lui confère les atouts d’un langage généraliste. Que ce soit pour écrire des scripts shell, des applications web, des clients lourds ou encore faire communiquer des modules de gros systèmes, il est possible d’utiliser le langage Perl.Des efforts de modernisation du langage ont été faits avec la version 6 de Perl , mais avec cette dernière version du langage, l’on ne parle plus de Perl, mais de Raku, qui est devenu un langage sœur de Perl, tant les changements dans cette version 6 de Perl sont importants et radicaux par rapport à Perl 5. Si donc l’on s’en tient au langage Perl, l’on est actuellement bloqué sur la version 5 dont la première version est sortie depuis 1994. À ces problèmes d’évolution, d’autres utilisateurs ajoutent par exemple que pour un langage qui est censé être multiplaforme, l’exécutable de Perl ne fonctionne pas sous les dernières versions de Windows ou Ubuntu pour quelque raison que ce soit.En outre, le compilateur ne fonctionne plus non plus. Pour toutes ces raisons, la communauté du langage ne grandit plus et son utilisation diminue de plus en plus. Apple pour sa part a annoncé officiellement en 2019 que le runtime de Perl (et aussi ceux d’autres langages de scripts comme Python et ruby) ne sera plus installé par défaut dans les nouvelles versions de macOS.Avec un langage pratiquement en perte de vitesse, la démission de Sawyer X ne vient pas arranger les choses du côté de la communauté Perl. Si la démission de Sawyer X a à la fois suscité mécontentement et incompréhension au sein de la communauté Perl et même au-delà, de nombreuses langues qui ne cessent de se délier indiquent que SawyerX qui croit être au cœur d'un acharnement est surtout victime des conséquences de la chute libre du langage . Si l'on en croit du moins la réaction de cet internaute qui a réagi à la suite du post de Sawyer X. « Je ne peux qu'espérer qu'avec le temps, l'environnement deviendra moins toxique, peut-être même au point que vous envisagerez de revenir, a déclaré l’internaute. Je n'ai cependant pas beaucoup d'espoir à ce sujet ; en tout cas, je ne vois aucun indice qui pourrait aller dans ce sens ».Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec le compte rendu de la situation donné par SawyerX. Sur Reddit, le membre de la communauté Perl Dan Book (également connu sous le nom de "Grinnz") a écrit : « Sawyer X a publié une déclaration publique sur Twitter en réponse à un fil de discussion de mst. Trois personnes, dont mst et moi-même, ont posté des preuves contredisant la déclaration, car nous avons estimé qu'elle était inexacte et dommageable d'être présentée sans contexte dans un forum public par quelqu'un qui est ostensiblement dans une position d'autorité sur ce que les « développeurs Perl » pensent. Sawyer X a ensuite répondu à plusieurs reprises à mst pour lui demander d'arrêter de lui répondre, peut-être en raison d'une mauvaise compréhension du fonctionnement de twitter, et à d'autres, il a indiqué qu'il avait eu des conversations privées qui ont éclairé son point de vue ».« À mon avis, chaque réponse à Sawyer X était nécessaire pour contester les informations présentées publiquement par une figure d'autorité. Je suis désolé qu'il ait apparemment interprété cela comme de l'intimidation, mais je ne suis pas sûr de la réponse qui n'aurait pas constitué une telle intimidation pour lui, l'autorité vient avec la responsabilité de vos paroles publiques », a conclu cet autre internaute.Il s'agit clairement d'un cas d'opposition entre un compte et un autre et la question de savoir qui a "raison" est sujette à interprétation personnelle. Cependant, les querelles intestines et les accusations d'abus de la part d'un personnage aussi important ne sont jamais très bien vues et causeront inévitablement des dommages à la réputation de la communauté Perl.Quel est votre avis sur cette démission de Sawyer X ?Utilisez-vous le langage Perl ?Quel est votre avis sur ce langage ?