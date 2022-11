La Fondation Perl a reçu des dons spécifiquement destinés aux deux langages. Il est donc important de reconnaître la relation que la fondation entretient non seulement avec Perl, mais aussi avec Raku. C'est pourquoi, suite à un vote du conseil d'administration, la Fondation Perl utilisera désormais un nouveau nom, The Perl and Raku Foundation (TPRF), lorsque cela sera approprié.Cette décision sera réexaminée dans 3 ans.L'un des objectifs que TPRF souhaite atteindre, maintenant que les conférences sont de plus en plus accessibles en personne, est de faire connaître les projets Perl et Raku en cours. Pour soutenir cet objectif, TPRF accordera un nombre limité de mini-subventions d'un montant maximal de 300 $ aux participants intéressés à présenter des exposés sur Perl/Raku dans les salles de développement de FOSDEM 2023.Pour demander une mini-subvention, veuillez envoyer une demande dûment remplie à fosdem2023-grants@perlfoundation.org Les subventions ne seront accordées qu'aux candidats dont les présentations seront sélectionnées pour le FOSDEM. TPRF a pris la décision intentionnelle de ne pas demander de salle de développement, mais d'encourager les exposés à être présentés dans d'autres salles de développement non spécifiques à un langage. Cela permettra de partager Perl et Raku avec de nouveaux publics.Source : The Perl and Raku Foundation (TPRF)Qu'en pensez-vous ?