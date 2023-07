Améliorations de base

use feature 'class' ; class Point { field $x ; field $y ; method zero { $x = $y = 0 ; } }

+- deprecated ----+ | | | +- deprecated::apostrophe_as_package_separator | | | +- deprecated::delimiter_will_be_paired | | | +- deprecated::dot_in_inc | | | +- deprecated::goto_construct | | | +- deprecated::smartmatch | | | +- deprecated::unicode_property_name | | | +- deprecated::version_downgrade

Syntaxe des classes Perl

class

bless

class

class

package

class

package

new

:param

=

// =

||=

=

// =

||=

:isa

:isa

use

Code : Sélectionner tout class Example::Subclass :isa ( Example::Base 2.345 ) { ... }

:isa

require

:param

$

new

Une nouvelle syntaxeest désormais disponible pour définir des classes d'objets, où les données par instance sont stockées dans des variables " field " qui se comportent comme des lexiques.Cette syntaxe est décrite plus en détail dans perlclass. Des notes sur les aspects internes de son implémentation et d'autres détails connexes peuvent être trouvés dans perlclassguts Il s'agit d'une fonctionnalité nouvelle et expérimentale, qui est encore en cours de développement. Elle fera l'objet d'ajouts, de raffinements et de modifications dans les prochaines versions. Comme il s'agit d'une fonctionnalité expérimentale, elle produit des avertissements dans la catégorie. Ces avertissements peuvent être supprimés par une déclarationVoir Unicode 15.0.0 pour plus de détails.Tous les avertissements de dépréciation ont maintenant leur propre catégorie de dépréciation spécifique qui peut être désactivée individuellement. Vous pouvez voir une liste de toutes les fonctionnalités dépréciées dans perldeprecation , et dans warnings. La liste suivante provient des avertissements Il est toujours possible de désactiver tous les avertissements de dépréciation en une seule déclaration avec la commandemais il est maintenant possible d'avoir un contrôle plus fin. Comme cela a toujours été le cas, ces avertissements sont automatiquement activés avec la commandePour diverses raisons, il peut être difficile de créer des wrappers de sous-programmes pour certains mots-clés de Perl. Tout mot-clé dont le prototype n'est pas défini ne peut tout simplement pas être encapsulé dans une sous-routine, et certains mots-clés que perl permet d'encapsuler sont en pratique très difficiles à intégrer. Par exemple,est délicat à envelopper, c'est possible mais cela modifie la profondeur de la pile, et les méthodes standard d'exportation supposent qu'elles seront exportées vers un paquet à une certaine profondeur de la pile, et l'enveloppe changera donc l'endroit où les fonctions sont exportées à moins d'être implémentée avec beaucoup d'attention. Cela peut être très gênant à gérer.C'est pourquoi un nouveau hachage appeléa été introduit afin de faciliter ce genre de situation. Lorsqu'un mot-clé supporte une sorte de crochet spécial, ce hook sera placé dans ce nouveau hachage. Les crochets de ce hachage seront nommés d'après la fonction par laquelle ils sont appelés, suivie de deux barres inférieures, puis de la phase dans laquelle ils sont exécutés, actuellement avant ou après l'exécution du mot-clé.Cette version initiale supporte désormais deux types de crochetset. Ils sont fournis pour faciliter l'exécution de tâches avant et après une déclaration require.Une nouvelle variable d'environnementa été ajoutée et peut être utilisée pour faire en sorte qu'un programme perl qui utilisesans utiliser explicitementou qui utilisesans arguments soit répétable. Voir perlrun. Cette fonctionnalité peut être désactivée à la compilation en passant l'optionà Configure pendant le processus de compilation.L'expression par défaut pour un paramètre de signature de sous-routine peut maintenant être assignée en utilisant les opérateursou, pour appliquer les valeurs par défaut lorsque l'appelant a fourni une valeur indéfinie ou fausse (respectivement), plutôt que simplement lorsque le paramètre est entièrement manquant. Pour plus de détails, voir la documentation de perlsub La partie interne des crochetsa été renforcée pour gérer différents cas de figure et ne devrait plus générer de segfault ou d'assert failures lorsque les crochets modifientau cours d'une opération. Dans ce cadre, il est maintenant assuré qu'un crochet donné n'est exécuté qu'une seule fois lors d'un appel de requête, et que les répertoires dupliqués ne déclenchent pas de sondes de répertoires supplémentaires.Pour permettre aux développeurs de mieux contrôler la recherche dynamique de modules, une nouvelle méthode de crochet,, est désormais prise en charge. Un objet supportant cette méthode peut être injecté dans le tableau, et lorsqu'il est rencontré dans le processus de recherche de module, il sera exécuté, de la même manière que les crochets INC sont exécutés, et sa valeur de retour sera utilisée comme une liste de répertoires à rechercher pour le module. Le retour d'une liste vide est un no-op. Notez qu'étant donné que toutes les références renvoyées par ce crochet seront transformées en chaînes et utilisées comme chaînes, vous ne pouvez pas renvoyer un crochet qui sera exécuté ultérieurement via cette API.Lorsqu'un crochet(soitou) est appelé pendant require, la variablesera localisée pour être la valeur de l'index deà partir duquel le crochet est venu. Si le crochet souhaite modifier l'index "next" de, il peut mettre à jourpour qu'il soit inférieur d'une unité à l'index désiré (équivaut à). Cela permet à un hookde réécrire complètement le tableauet de faire en sorte que perl redémarre ses sondages de répertoires à partir du début deLes références blessed CODE dansqui ne supportent pas les méthodesoune déclencheront plus d'exception, et à la place seront traitées de la même manière que les références unblessed code, et exécutées comme s'il s'agissait d'un crochetIl est interdit d'essayer de quitter un blocouau moyen d'un flux de contrôle tel queou. Les versions précédentes de perl ne pouvaient détecter cela qu'en cas de tentative à l'exécution.Cette version de perl ajoute une détection à la compilation pour de nombreux cas qui peuvent être déterminés statiquement. Cela peut signifier que du code qui a été compilé avec succès dans une version précédente de perl est maintenant signalé comme une erreur de compilation dans cette version. Cela ne se produit que dans les cas où l'exécution du code aurait été de toute façon une erreur ; l'erreur se produit simplement à un moment antérieur.L'utilisation deet dedans un motif désactive diverses optimisations globales dans ce motif. Cela peut être souhaité ou non par le programmeur. Cette version ajoute l'équivalent. La seule différence est qu'il ne désactive et ne désactivera jamais aucune optimisation dans le moteur de regex. Cela peut le rendre plus instable dans le sens où il peut être appelé plus ou moins de fois dans le futur, cependant le nombre de fois qu'il s'exécute correspondra vraiment à la façon dont le moteur de regex fonctionne. Par exemple, certains types d'optimisation sont désactivés lorsqueest inclus dans un motif, de sorte que les motifs qui sont en O(N) en utilisation normale deviennent en O(N*N) avec un motif. Le passage àsignifie que le motif restera en O(N).De nombreux quantificateurs de regex étaient limités àdans le passé, mais sont maintenant limités à, de sorte qu'il est maintenant possible d'écrirepar exemple. Notez qu'en procédant de la sorte, le moteur de regex peut s'exécuter plus longtemps et utiliser plus de mémoire.Il y a deux nouvelles fonctions API pour opérer sur les fragments d'arborescence, assurant que vous pouvez invoquer les parties requises du processus de génération d'arborescence qui pourraient autrement ne pas être invoquées (par exemple, lors de la création d'un LOGOP personnalisé). Pour accéder à ces fonctions, vous devez d'abord définir unepour accepter d'utiliser ces fonctions.Ces fonctions sont étroitement liées au fonctionnement interne de l'interpréteur, et peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment si d'autres changements internes le rendent nécessaire.La version 5.36.0 de Perl a ajouté les blocset autorisé le mot-clépour ajouter un comportement similaire à la syntaxe. Ces blocs n'autorisaient aucune expressionà l'intérieur du corps, car cela aurait pu faire sortir le flux de contrôle du bloc. Désormais, certaines expressionssont autorisées si elles ont une étiquette cible constante et que cette étiquette se trouve à l'intérieur du bloc.Elle permet d'accéder au dernier motif réussi dans la portée courante. De nombreux aspects du moteur de regex font référence au "dernier motif réussi". Le motif vide le réutilise, et toutes les variables magiques de regex s'y rapportent. Cela permet d'accéder à son motif. Le code suivantpeut être réécrit comme suitet il fera exactement la même chose.Sur les plates-formes qui disposent de la catégoriede l'extension GNU, vous pouvez désormais l'utiliser comme paramètre de catégorie à "setlocale" dans POSIX pour définir et interroger ses paramètres linguistiques.Ce document décrit la syntaxe de la fonctionnalitéde Perl, qui fournit des mots-clés natifs supportant le paradigme de la programmation orientée objet.Depuis Perl 5, la prise en charge des objets s'articule autour du concept de blessing (bénédiction) des références avec un nom de paquetage. Cette référence pouvait alors être utilisée pour appeler des sous-programmes du paquetage avec lequel elle avait été bénite (ou n'importe lequel de ses parents). Ce système, bien que dépouillé, était suffisamment souple pour permettre la création de plusieurs systèmes d'orientation objet plus avancés et gérés par la communauté.Class feature est une implémentation de base de la syntaxe de classe qui est familière à ce que l'on trouve dans d'autres langages de programmation. Il ne s'agit pas d'un wrapper, mais d'un système complètement nouveau intégré à l'interpréteur Perl.L'activation de la fonctionnalitépermet l'utilisation des nouveaux mots-clés suivants dans le cadre du paquetage actuel :Le mot-clédéclare un nouveau paquetage destiné à être une classe. Tous les autres mots-clés de la fonctionnalitédoivent être utilisés dans le cadre de cette déclaration.Les classes peuvent être déclarées dans la syntaxe du bloc ou de la déclaration. Si un bloc est utilisé, le corps du bloc contient l'implémentation de la classe. Dans le cas d'une déclaration, le reste du fichier est utilisé jusqu'à la prochaine déclarationouLes déclarationsetsont similaires, mais les classes ont automatiquement un constructeur nommé- vous n'avez pas à (et ne devriez pas) en écrire un. En outre, dans la classe BLOCK, vous êtes autorisé à déclarer des champs et des méthodes.Les champs sont des variables visibles dans le cadre de la classe - plus précisément dans les blocs "method" et. Chaque instance de classe dispose de son propre stockage de champs, indépendamment les uns des autres.Un champ se comporte comme une variable lexicale normale. Il possède un sigil et est privé pour la classe (bien que la création d'une méthode d'accès le rende accessible de l'extérieur). La principale différence est que des instances différentes accèdent à des valeurs différentes dans la même portée.Les champs peuvent optionnellement avoir des expressions d'initialisation. Si elle est présente, l'expression sera évaluée dans le constructeur de chaque instance d'objet. Lors de chaque évaluation, l'expression peut utiliser la valeur de n'importe quel champ précédemment défini, ainsi que voir toutes les autres variables dans la portée.Combinée à l'attribut de champ, l'expression par défaut peut utiliser n'importe lequel des opérateursou. Les expressions utilisants'appliquent lorsque l'appelant n'a pas transmis le paramètre correspondant au constructeur. Les expressions utilisants'appliqueront également si l'appelant a passé le paramètre mais que la valeur était indéfinie, et les expressions utilisants'appliqueront si la valeur était fausse.Les méthodes sont des sous-programmes destinés à être appelés dans le contexte des objets de la classe.Une variable nomméeremplie avec l'instance de l'objet courant sera automatiquement créée dans la portée lexicale deLes méthodes agissent toujours comme siétait en vigueur, maisn'apparaîtra pas dans la liste des arguments en ce qui concerne la signature.Tout comme les sous-programmes ordinaires, les méthodes peuvent être anonymes :Les aspects spécifiques des mots-clés mentionnés ci-dessus sont gérés à l'aide d'attributs. Les attributs commencent tous par deux points et un ou plusieurs d'entre eux peuvent être ajoutés après le nom de l'élément, séparés par un espace.Les classes peuvent hériter d'superclasse en utilisant l'attribut de classeLes méthodes héritées sont visibles et peuvent être invoquées. Les champs sont toujours lexicaux et ne sont donc pas visibles par héritage.L'attributpeut demander une version minimale de la classe de base ; il est appliqué de manière similaire à- si la version fournie est trop faible, elle échouera au moment de la compilation.L'attributtenterasur le module nommé s'il n'est pas déjà chargé.Un champ scalaire avec un attributprendra sa valeur à partir d'un paramètre nommé passé au constructeur. Par défaut, le paramètre aura le même nom que le champ (moins le sigle), mais un nom différent peut être spécifié dans l'attribut.S'il n'y a pas d'expression par défaut, le paramètre est requis par le constructeur ; l'appelant doit le passer ou une exception est levée. Avec une expression par défaut, ce paramètre devient facultatif.Chaque objet commence sa vie par l'appel d'un constructeur. Le constructeur est toujours nomméet est invoqué comme un appel de méthode sur le nom de la classe :Pendant la construction, les champs de la classe sont comparés au hachageet remplis si possible.L'ajustement d'un objet peut être effectué pendant la construction afin d'exécuter un code défini par l'utilisateur. Cela se fait à l'aide des blocs, qui sont appelés dans l'ordre de la déclaration.Ils sont similaires aux blocs, qui s'exécutent pendant la compilation d'un paquetage. Cependant, ils ont également accès àlexical (instance d'objet) et à tous les champs d'objet créés jusqu'à ce point.Après la phase de construction, l'objet est prêt à être utilisé.L'utilisation deou) sur l'objet renverra le nom de la classe, tandis queou) renverra la chaîneComme pour les autres références, lorsque le nombre de références d'un objet atteint zéro, l'objet est automatiquement détruit.Sources : Perl 5.38 Que pensez-vous de cette nouvelle version de Perl ?Utilisez-vous ce langage de programmation ? Quel est votre avis sur l'ajout des fonctionnalités de classes dans Perl 5.38 ? Envisagez-vous d'y recourir dans vos projets ?